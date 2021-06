NEWS DELLA GIORNATA | Tutte le notizie del 15 giugno in un click

- Advertisement -

NEWS DELLA GIORNATA – Mercoledì 15 giugno. Diminuisce il tasso di positività del Covid-19. Nel frattempo da Euro2020 è tornato a parlare Denis Vavro, mentre Eriksen ha tranquillizzato tutti sulle sue condizioni fisiche. In vista di Italia–Svizzera, invece, sono intervenuti in conferenza stampa Mancini e Bonucci per gli azzurri e Petkovic per i crociati.

Il mondo Lazio

Si fa sempre più insistente la presenza della Lazio sul mercato. In arrivo c’è Hysaj, mentre Jovetic è un nome che si fa sempre più caldo. Simone Inzaghi, invece, ha chiesto Luis Alberto ma Lotito non è intenzionato a cederlo. Infine, Gigi Cagni è intervenuto per dire la sua sulla difesa azzurra ed ha esaltato le qualità di Francesco Acerbi.