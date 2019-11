NEWS DELLA GIORNATA – La pausa nazionali ha sancito la fine del tour de force che ha impegnato la Lazio nell’ultimo mese e mezzo. I biancocelesti hanno raggiunto il terzo posto in Serie A dopo aver inanellato 4 vittorie consecutive. Nell’ultima giornata, Immobile e compagni hanno battuto il Lecce di Liverani per 4 a 2 grazie alla doppietta di Correa che si conferma tra i più temibili attaccanti di questo campionato. Dopo un avvio complicato, gli uomini di Inzaghi sono riusciti finalmente a dimostrare tutto il loro valore e si candidano ufficialmente per la lotta Champions.

Nazionali

Intanto molti tra i biancocelesti sono stati convocati dalle loro nazionali. Immobile e Acerbi sono ormai entrati nel giro di Roberto Mancini che li vede come pedine inamovibili nello scacchiere della sua Italia. In mattinata proprio Acerbi è intervenuto in conferenza stampa dal centro tecnico di Coverciano. Il centrale della Lazio ha toccato molti argomenti, tra cui la speranza di preservare Immobile in questo stato di grazia fino al termine del campionato. Tra gli altri convocati in casa bianc’azzurra c’è anche Berisha che con il suo Kosovo affronterà la Repubblica Ceca.

Casa Lazio

Intanto riprendono gli allenamenti a Formello. Inzaghi farà a meno degli otto convocati dalle rispettive nazionali, ma lavorerà con il resto della squadra. Radu è pronto a rientrare dopo la sosta per la gara contro il Sassuolo. Marusic ancora out. Per Immobile è partita la caccia alla Scarpa D’Oro. Il bomber, fin’ora, ha collezionato 16 gol e si piazza al terzo posto dietro Sorga e Lewandowski. La società, nel frattempo, ha fatto partire le trattative per il rinnovo di Luiz Felipe.

Extra Lazio

Gli ottimi risultati ottenuti dai biancocelesti hanno spinto molti addetti ai lavori ad applaudire il lavoro svolto dai ragazzi di Inzaghi. Da Ledesma a Delio Rossi, sono tutti d’accordo nel riconoscere la crescita della Lazio nel corso di questa prima fase della stagione. Al coro degli ex si unisce anche la voce di Boninsegna che vede nelle aquile la potenzialità per giocarsi fino alla fine un posto in Champions League.