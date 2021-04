Tempo di lettura: 2 minuti

NEWS DELLA GIORNATA – Domenica 25 aprile, il Coronavirus continua a diffondersi in tutta Italia (QUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI). Intanto continua a tenere banco il tema legato alla Superlega, il torneo che ha creato una grande contestazione da parte di moltissimi tifosi esattamente una settimana fa. Il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, ha rilasciato una lunga intervista ad AS in cui rimarca la bontà del progetto. A dire la loro anche Giuseppe Marotta e Alessandro Costacurta. Mentre il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin continua ad attaccare i tre club, Real Madrid, Barcellona e Juventus, che credono ancora nel progetto. Anche Patric Evra ha voluto lanciare un messaggio importante. La Serie A intanto prosegue il suo cammino con la la 33ª giornata.

Mondo Lazio

La Lazio è pronta a rifarsi dopo la sconfitta al Diego Armando Maradona contro il Napoli. Domani ospita il Milan di Stefano Pioli e lo farà con Simone Inzaghi in panchina, guarito dal Covid-19. Entrambi i tecnici sono intervenuti quest’oggi in conferenza stampa. I rossoneri hanno recuperato Theo Hernandez, mentre dovranno fare a meno di Ibrahimovic. Occhio ad Hakan Calhanoglu, il numero 10 che nell’ultimo periodo sta mostrando continuità alla squadra. I tifosi prima della partenza hanno caricato la milanese. I biancocelesti invece si sono ritrovati a Formello per preparare la sfida dell’Olimpico. Torna Lulic dal 1′ ma ancora niente da fare per Luiz Felipe che potrebbe rientrare nella prossima partita contro il Genoa. La sfida di domani è di estrema importanza soprattutto per la Lazio, che devono recuperare terreno per sperare di rientrare nelle prime quattro. Se i capitolini sono ancora aggrappati al sogno Champions, lo devono anche a Sergej Milinkovic-Savic. Il Sergente, infatti, ha totalizzato 8 reti ed altrettanti assist in questo campionato, facendo conquistare ben 11 punti in classifica alla sua squadra, ma non ha mai segnato al Milan. Intanto è tutto pronto per l’inizio della terza stagione del Campionato italiano di Calcio amputati: Francesco Acerbi ha voluto dare il proprio sostegno. Negli ultimi giorni, poi, sono uscite diverse voci che volevano la Lazio interessata a Kaio Jorge, giovane talento del Santos. La società ha deciso di chiarire la situazione attraverso un comunicato ufficiale.

