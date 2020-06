Tempo di lettura: 2 minuti

NEWS E FATTI DI OGGI LAZIO – Giovedì 18 giugno, la Serie A sta per riprendere e in casa Lazio proseguono gli allenamenti a Formello. Dalle considerazioni sui capitolini, alle parole più rilevanti, andiamo a mettere ordine riassumendo, come sempre, tutte le news e i fatti di oggi sulla Lazio.

News sul mondo Lazio

Nella notte di ieri il Napoli si è portato a casa la Coppa Italia, primo trofeo assegnato nel periodo Coronavirus (QUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI). Da oggi tutte le attenzioni sono incentrate sul campionato che ripartirà nel weekend. La Lazio, che sarà chiamata subito ad affrontare l’Atalanta di Gasperini e Gomez, ha goduto oggi di un giorno di riposo. La rosa vanta più di un infortunato, su tutti Luiz Felipe che non ci sarà contro i bergamaschi. In compenso Luis Alberto sembra vicino a rinnovare il proprio contratto, ottima notizia per la società e per i tifosi. In casa Lazio oggi ha parlato Parolo, soffermandosi sulla mentalità acquisita dalla squadra, che è pronta a dare battaglia alla Juventus, anche lei alle prese con un paio di infortuni. A rilasciare delle dichiarazioni sulla lotta scudetto e sulle squadre che vi sono dentro, Lazio e Juve, sono stati anche Giannichedda, Cagni e Sconcerti.

Calciomercato, la Lazio prova il colpo Kumbulla

Capitolo calciomercato. La Lazio tiene d’occhio due nomi per la difesa, in particolare Kumbulla, sul quale c’è anche l’interesse dell’Inter. Per l’attacco, invece, si punta Pedro, per il quale è in atto un derby con la Roma. Da sottolineare il grande colpo del Chelsea, che è andato a prendere Werner dal Lipsia. Inoltre il ds della Reggina ha detto che Zarate, vecchia conoscenza biancoceleste, non vestirà la maglia amaranto la prossima stagione.

Lazio, angolo social

Diversi giocatori legati alla Lazio sono stati attivi sui social, Immobile è stato in gita con la famiglia. Marchetti, Sculli e Stendardo sono andati a pranzo insieme. Da registrare anche una frecciatina di Manolas alla Roma, sua ex squadra. Vuoi risentire tutte le news della giornata? Clicca qui per ascoltare l’edizione odierna di “120 secondi di Lazio”, il tg radio di Lazionews.eu!

