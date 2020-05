Tempo di lettura: < 1 minuto

NEWS DELLA GIORNATA LAZIO – Inizia una nuova settimana in casa Lazio, ripercorriamo le news di oggi, lunedì 18 maggio.

Mondo Lazio

In attesa dell’ok del Cts per gli allenamenti di gruppo, la Lazio è scesa in campo a Formello divisa per reparti. Ancora assente Lulic, di ritorno in Italia ad inizio giugno, con Inzaghi costretto a studiare tutte le possibili soluzioni per sostituirlo. Il giocatore della Primavera Bianchi, invece, ha espresso la sua nostalgia per Formello. Intanto il responsabile sanitario biancoceleste Pulcini si è espresso sulle responsabilità dei medici sportivi in vista della ripresa di allenamenti e campionato. L’eroe del lunedì secondo la società è Felipe Caicedo, in ricordo del suo gol contro il Cagliari di questa stagione. Calciomercato che si accende con l’affondo per Kumbulla, anche se pare sempre più difficile la pista Hagi. Contatti anche per il ritorno di Faraoni. Torna a parlare Arturo Diaconale dopo l’operazione subita ad inizio maggio.

Tutte le dichiarazioni

Marco Ballotta è tornato a parlare di Lazio, in particolare del presidente Claudio Lotito. Anche Roberto Mancini ha ricordato gli anni trascorsi a Roma, esprimendosi inoltre sulla ripresa del campionato. Secondo Pozzo, presidente dell’Udinese, il 13 giugno è una data prematura. Non è della stessa idea il direttore sanitario dello Spallanzani che l’ha definita una scelta plausibile. Castellacci invece ha sottolineato l’importanza di conoscere una data certa per poter ricominciare. Rivelazione di Martin Caceres che ha affermato di aver avuto il Coronavirus senza neanche saperlo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.