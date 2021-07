NEWS DELLA GIORNATA | Tutte le notizie del 4 luglio in un click

- Advertisement -

NEWS E FATTI DI OGGI LAZIO – Domenica 4 luglio. Mentre il Coronavirus continua a diffondersi in Italia e nel mondo, sono in corso gli Europei di calcio. La Nazionale di Roberto Mancini, dopo aver battuto il Belgio, si sta preparando per affrontare al meglio la semifinale contro la Spagna. Nella sfida con i Diavoli Rossi, non ha brillato Ciro Immobile. L’attaccante della Lazio, inoltre, è stato preso di mira e accusato di aver simulato per ottenere un rigore, nella stessa azione poi sarebbe arrivato il gol di Barella. Proprio il centrocampista dell’Inter e Federico Chiesa quest’oggi hanno parlato della prossima sfida con i ragazzi di Luis Enrique. Per gli spagnoli hanno rilasciato dichiarazioni Oyarzabal e Azpilicueta. La gara che decreterà l’altra finalista, invece, sarà tra Inghilterra e Danimarca. Maguire, difensore inglese, crede di poter arrivare in fondo alla competizione. In Serie A, infine, si stanno sistemando tutte le panchine. A breve, infatti, Thiago Motta dovrebbe diventare il nuovo allenatore dello Spezia. Dalle considerazioni sui capitolini, alle parole più rilevanti, andiamo a mettere ordine riassumendo, come sempre, tutte le news e i fatti di oggi sulla Lazio.

Lazio, tutte le news e i fatti di oggi

Nel frattempo, in casa Lazio è stata svelata la prima maglia per la prossima stagione. A differenza di come si pensava sarà celeste e non verde. Tuttavia, è una maglia “green” perché realizzata con le bottiglie di plastica, rendendo così la divisa ecologica. Al centro dei pensieri della dirigenza biancoceleste c’è ovviamente il mercato. Il direttore sportivo Igli Tare sta lavorando per consegnare a Maurizio Sarri una rosa che si sposi bene con i suoi dettami tattici. Il sogno resta Julian Brandt, ma in lizza ci sono anche Orsolini e Sarabia (che potrebbe arrivare nella Capitale tramite uno scambio con Correa). Oltre ai nuovi acquisti, il Comandante potrà valutare i giocatori rientrati dai prestiti. Tra questi c’è Denis Vavro, che ha voglia di convincere l’ex allenatore del Napoli a puntare su di lui come difensore centrale. Infine, la Salernitana ha modificato il trust che è stato bocciato dalla Figc. Tra le modifiche ci sarebbe quella che impedisce i rapporti di mercato con la Lazio.

Emanuele Castellucci