Vigilia di Inter-Lazio, Inzaghi rilancia Berisha e Caicedo. Mercato: pista Romulo per la fascia, Murgia alla Spal. E la Roma (ri)perde 7 a 1…

NEWS DELLA GIORNATA – Mercoledì 30 gennaio, giorno di vigilia in casa Lazio su tutti i fronti. Nella giornata di domani, infatti, oltre al match di Coppa Italia contro l’Inter, chiuderanno anche i battenti del calciomercato. Tanti i temi affrontati quest’oggi, dalla conferenza di Spalletti e all’intervista di Inzaghi, sino agli ultimi possibili colpi in entrata ed in uscita. Ma andiamo a mettere ordine riassumendo, come di consueto, tutte le notizie di oggi riguardanti il mondo biancoceleste.

INTER-LAZIO – La Lazio è partita alla volta di Milano dove domani incontrerà l’Inter in una sfida che vale l’accesso alle semifinali di Coppa Italia. L’allenamento di oggi ha sciolto alcuni dubbi su chi potrebbe partire dal primo minuto: Inzaghi sembra intenzionato a dare una chance a Berisha e Caicedo, e, come dichiarato dallo stesso tecnico, le aspettative per il passaggio del turno sono alte. Qui Inter: l’allenatore nerazzurro, Luciano Spalletti, ha confessato di avere già in mente la formazione per mettere in difficoltà la Lazio. Il tecnico, però, dovrà fare a meno di alcuni interpreti, tra cui gli ex Keita e De Vrij. Queste, quindi, le possibili formazioni titolari di domani, con il ds milanese Marotta che si aspetta solo un risultato: la vittoria.

CALCIOMERCATO – Mentre la squadra lavora sul campo, la società valuta i possibili colpi da mettere in atto in queste ultime 24 ore di mercato. Mister Inzaghi ha rivelato che se vi saranno delle operazioni, queste avverranno sul gong. Come confessato dal ds Tare, in entrata si cerca ancora un esterno destro: Djavan Anderson scalpita per rientrare alla base ma la Lazio ha in mente altre due piste. Una porta a Romulo, centrocampista del Genoa ma il suo arrivo dipende dalla partenza di Basta. Fronte cessioni: Murgia si trasferisce in prestito alla Spal. Intanto, per giugno, piace un giovane kosovaro.

MONDO LAZIO – Francesco Acerbi non vede l’ora di tornare in campo, il presidente Lotito risolve la questione delle “multe”. L’ex Garlini torna a commentare quanto accaduto in Lazio-Juventus, la Panini omaggia Pulici. Tanti auguri Brocchi: l’ex compie oggi 43 anni.

LE ALTRE NEWS – Nuove regole sui cori razzisti decise dalla FIGC, continuano le ricerche di Emiliano Sala. Coppa Italia: clamoroso 7-1 della Fiorentina alla Roma. Chiudiamo con il calciomercato: qui tutti gli acquisti e le cessioni delle 20 squadre di Serie A.

Marco Barbaliscia