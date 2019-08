NEWS DELLA GIORNATA – Milinkovic fa ancora la voce grossa, è l’uomo mercato del momento. La morte di Diabolik: si indaga sulle cause e intanto arrivano le parole della sorella. Durmisi in cerca di una squadra ma la situazione non è delle migliori, ed infine termina la seconda parte di ritiro. Di seguito tutte le notizie di giornata!

MILINKOVIC-SAVIC – Sergej è senz’altro l’uomo mercato del momento. Se il continua a mostrare interesse nei confronti del centrocampista, per il serbo spunta anche l’Inter che, secondo Paganini di Rai Sport, si sfiderà con la Juventus per il centrocampista classe ’95. Intanto riguardo l’infortunio i tifosi biancocelesti sono ottimisti in vista del derby.

DIABOLIK – Continuano le indagini sul caso Diabolik, e nel mentre sulla panchina dove è stato trovato morto i tifosi di diverse tifoserie gli hanno lasciato un tributo. Nel frattempo il questore ha fissato la data del funerale, ma la sorella di Diablo farà ricorso al Tar.

RITIRO – Termina oggi il ritiro della Lazio a Marienfeld, ultima seduta dove Mister Inzaghi ha provato l’undici in vista della sfida di domani a Vigo contro il Celta Vigo. Alle ore 20 la squadra è arrivata in Spagna.

IL RESTO DELLE NEWS – Il mercato in uscita vede Durmisi senza una squadra, la Lazio lo valuta 4 milioni ma per i club offerenti l’asticella è troppo alta. Tounkara invece verso la Viterbese. Poi Berisha e Bastos, tramite i social, caricano la squadra per centrare l’obiettivo quarto posto. Nella Primavera è tempo di promozioni: questi gli auguri di Immobile per l’ex Alessandro Murgia.