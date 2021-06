NEWS DELLA GIORNATA | Tutte le notizie del 12 giugno in un click

- Advertisement -

NEWS DELLA GIORNATA LAZIO – Sabato 12 giugno. Mentre il coronavirus sembra mollare sempre più la prese sul nostro paese e l’Italia si fregia ancora della vittoria azzurra sulla Turchia, L’Europeo sta vivendo attimi di paura e preghiera. Eriksen, centrocampista della Danimarca, infatti, ha accusato un malore e si è accasciato al suolo. Dal ‘aforismario’ di Maurizio Sarri a Calori, nuovo allenatore della Lazio Primavera, senza dimenticare le pagelle assegnate dai quotidiani agli azzurri, andiamo a metter ordine, riassumendo come sempre tutte le news e i fatti che oggi hanno riguardato la squadra biancoceleste.

Il mondo Lazio

Il grande protagonista in casa Lazio, e Nazionale, delle ultime ore è sicuramente Ciro Immobile. Il numero 17 biancoceleste, dopo il gol e l’assist contro la Turchia, è stato celebrato sulle prime pagine di tutti i quotidiani d’Europa, dall’Equipe a Sportbible. Ma non solo, anche un campione del mondo come Fabio Cannavaro, infatti, ha voluto rendere omaggio al bomber di Torre Annunziata con un post social. Ha parlato di Maurizio Sarri e della Lazio che verrà, invece, l’esperto di mercato Niccolò Ceccarini; mentre Walter Baseggio, oggi assessore comunale di un comune belga, ha raccontato di quando la società biancoceleste gli preferì Mendieta.

I fatti di oggi

Dopo la vittoria dell’Italia sulla Turchia nella gara inaugurale, l’Europeo è proseguito con l’altra gara del gruppo A. Tra Galles e Svizzera, match delle ore 15.00 a Baku, è finita in parità. Sospesa, poi, per i motivi soprascritti Danimarca – Finlandia. In dubbio, a questo punto, anche il match serale Belgio – Russia. Esulano dall’Europeo, invece, altre due notizie. La prima riguarda la panchina dell’Udinese, con Luca Gotti che è stato confermato alla guida dei friulani. La seconda vede protagonista Eriksson, ex allenatore della Lazio, che ha voluto augurare buona fortuna a Simone Inzaghi per l’avventura all’Inter.