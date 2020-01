Tempo di lettura: < 1 minuto

NEWS DICHIARAZIONI DELLA GIORNATA LAZIO – Venerdì 3 gennaio, la Lazio continua la preparazione in vista del primo match del 2020 contro il Brescia. Dalle ultime indiscrezioni di calciomercato alle parole più rilevanti, andiamo a mettere ordine riassumendo, come sempre, tutte le news e le dichiarazioni di oggi riguardanti la Lazio ed il mondo biancoceleste.

Verso Brescia Lazio

La 18^ giornata di Serie A sarà aperta dal match di domenica 5 gennaio tra Brescia e Lazio (ore 12:30). Simone Inzaghi affronterà la trasferta senza gli squalificati Leiva e Luis Alberto, e con due giocatori da valutare. L’allenamento di oggi dà segnali positivi sul recupero di entrambi. La partita è insidiosa, ma la Lazio potrà contare sul supporto di almeno 1500 tifosi. I precedenti della sfida invitano alla cautela, intanto domani Simone Inzaghi presenterà i temi del match in conferenza stampa (ecco come seguirla su Lazionews.eu).

Le news sul mondo Lazio

Tutto fermo (o quasi) sul fronte mercato: Igli Tare, infatti avrebbe messo nel mirino Kurtic. Intanto, in serata un annuncio importante: la Lazio ha bloccato il centrocampista Gonzalo Escalante per giugno. Mentre dalla Romania sognano un ritorno di Radu in Nazionale per le Olimpiadi, in casa Lazio è tempo di pensare ai tifosi. La società ha riaperto la campagna abbonamenti (qui tutte le info) e in più sono stati messi in vendita i biglietti per i match contro Cremonese e Napoli. Come si comporta la Lazio dopo la vittoria di un trofeo? Ecco la statistica.

Le dichiarazioni di oggi

L’ex Juan Sebastian Veron ha tessuto le lodi della Lazio e di Simone Inzaghi, per Szczesny la squadra può competere per lo scudetto. Verso Brescia: per Sconcerti sarà una prova di maturità, così come per Cagni. Podavini e Calori sono fiduciosi.

