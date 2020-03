Tempo di lettura: < 1 minuto

NEWS DELLA GIORNATA – Ancora emergenza in Italia a causa del coronavirus che crea diversi problemi anche al mondo dello sport. La Serie A inizia a cercare delle soluzioni per la ripresa del campionato e Spadafora parla degli stipendi delle squadre. Gonzalo Higuain, invece, oggi ha lasciato l’hotel dove era in ritiro con la Juentus per volare in Argentina dalla madre malata.

Il mondo Lazio

La Lazio si prepara a tornare in campo non appena avrà l’ok ufficiale e per questo motivo si cominciano a studiare delle misure di sicurezza. Lucas Leiva ha descritto l’evoluzione della situazione, dicendosi preoccupato per il momento attuale. Intanto Strakosha oggi compie 25 anni, mentre l’ex capitano della Lazio Alessandro Nesta spegne 44 candeline. Adekanye, invece, si dice onorato di vestire la maglia biancoceleste. Jessica Immobile dedica un meraviglioso post a Ciro per la festa del papà, descrivendolo come un supereroe. Per quanto riguarda il calciomercato Gonzalo Escalante si è detto soddisfatto dell’interesse della Lazio. Sempre dalla Spagna arrivano altre notizie che coinvolgono i biancocelesti: Luis Alberto è nella top 11 stagionale spagnola.

Le altre parole di oggi

Situazione critica anche per i calciatori in questo momento. A Belgrado Jokic e Ninkovic sono stati denunciati per non aver rispettato la quarantena. Vhlaovic invece, colpito dal coronavirus, dice di star bene. La Biellorussia, nonostante i primi contagi, decide di riprendere il campionato e di giocare regolarmente a porte aperte. Per quanto riguarda la Serie A, Lukaku non vuole abbassare la guardia mentre Delio Rossi sostiene che il campionato debba essere portato a termine. Riceve ancora complimenti la Lazio da Claudio Marchisio e da Fernando Orsi, che esalta in modo particolare il lavoro di Strakosha.

