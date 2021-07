NEWS DELLA GIORNATA | TUTTE LE NOTIZIE DEL 16 LUGLIO IN UN CLICK

- Advertisement -

NEWS DELLA GIORNATA – Venerdí 16 luglio. Superata la gioia per la conquista dell’europeo da parte dell’Italia, le squadre riprendono a lavorare nei ritiri estivi. Il primo a complimentarsi con Insigne e Immobile per la vittoria degli azzurri è stato il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca. Ad Auronzo di Cadore la Lazio di Maurizio Sarri si prepara ad affrontare la prossima stagione con un occhio al mercato.

Il mondo Lazio

In casa biancoceleste tiene banco il caso Luis Alberto, il fantasista spagnolo, dopo essersi scontrato con la società, ha raggiunto i compagni in ritiro e ha avuto l’idea di postare sui social delle foto dove appare sorridente ed entusiasta di iniziare il ritiro con la Lazio. In entrata la Lazio riabbraccia ufficialmente Felipe Anderson e punta a profili come Shaqiri, Brandt e Sarabia per rinforzare la rosa in attacco. Tutte le attenzioni dei tifosi sono sul nuovo mister Maurizio Sarri e su come farà giocare la squadra, a elogiare le idee del tecnico toscano troviamo il terzino della Lazio Manuel Lazzari, lo storico attaccante della Lazio Bruno Giordano e l’ex tecnico di Milan e Fiorentina Vincenzo Montella. In ritiro la Lazio festeggia il neoacquisto Kamenovic per il suo ventunesimo compleanno e si prepara a salutare il portiere Marco Alia.

Le notizie del giorno

Mentre in Italia continuano a crescere i casi di Covid a 2898 positivi e 11 decessi, la Figc discute se riaprire o meno gli stadi al pubblico. Sono particolarmente significative a riguardo le dichiarazioni di Andrea Costa che non si sbilancia su una possibile riapertura. Una delle situazioni più gravi coinvolge lo Spezia, che nella giornata di oggi è stata condannata dalla Fifa per aver ingaggiato dei calciatori minorenni illegalmente. Il club ligure resterà 2 anni senza poter operare sul mercato.