NOTIZIE E PAROLE DI OGGI LAZIO – Giovedì 9 aprile, continua l’emergenza Coronavirus in Italia e nel mondo, ormai trasformatasi in piena pandemia. (QUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI). In casa Lazio è tutto fermo, con la squadra invitata a rimanere nelle proprie abitazioni. Gli allenamenti sono sospesi, i giocatori si tengono in forma nelle proprie case con esercizi specifici e concordati con lo staff tecnico. Dalle considerazioni sui capitolini, alle parole più rilevanti, andiamo a mettere ordine riassumendo, come sempre, tutte le notizie e le parole di oggi riguardanti la Lazio.

Coronavirus, vietato abbassare la guardia: si studia la Fase 2

In tutta Italia si guarda al domani con più fiducia. I numeri della pandemia diminuiscono, ma è ancora presto per parlare di un inizio di Fase 2. Il prof. Locatelli raccomanda di prendere misure a livello nazionale, e il Governo presto renderà noti i nuovi termini. Si prevede una Pasqua in silenzio, con le misure di isolamento che dovrebbero prorogarsi sino al prossimo 3 maggio. Intanto anche per il calcio è tempo di decisioni. Dalla FIFA, Infantino aspetta l’ok della politica, mentre per Rumenigge riprendere i campionati sarebbe necessario. Un’affermazione che non trova d’accordo il presidente della Sampdoria, Ferrero. In Serie A Renzo Ulivieri prova a riportare la calma sul tema degli stipendi dei calciatori.

Dal calciomercato alle dirette Instagram: la giornata della Lazio

Il pallone, intanto, è fermo e i calciatori continuano a svolgere la preparazione nelle proprie case. Squadra ai box, ma non la società, impegnata sul mercato estivo che verrà. La Lazio ha messo nel mirino Coates, che assicura: “Nella vita non si può mai sapere”. Primario sarà anche difendere i propri campioni dall’assalto delle big: il Manchester United ci prova per Milinkovic, Luiz Felipe confessa di non pensare all’interesse del Barcellona. Strakosha sarà il portiere del futuro: rinnovo in arrivo, così come per Luis Alberto. Lo spagnolo ha tenuto oggi un’intervista in diretta su Instagram nella quale ha dichiarato vicino l’accordo con la Lazio per il prolungamento del contratto.

Tutte le notizie e le parole di oggi dal mondo Lazio

Arturo Diaconale manda un forte attacco verbale alla Juventus, alcuni giocatori della Lazio si rendono protagonisti di un’iniziativa benefica. L’IFAB annuncia l’introduzione di nuove regole, Immobile è diventato zio. Le parole di oggi: Stefano Fiore ha ricordato gli anni alla Lazio, Riedle manda un augurio ai biancocelesti. De Cosmi si complimenta con Simone Inzaghi, il giornalista Di Gennaro dice la sua sulla ripresa dei campionati.

