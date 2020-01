Tempo di lettura: < 1 minuto

NEWS E PAROLE DEL GIORNO LAZIO – Lunedì 27 gennaio, nella capitale si vive il giorno post derby nella commozione generale per la prematura scompara di un campione del calibro di Kobe Bryant. Dalle ultime indiscrezioni di calciomercato alle parole più rilevanti, andiamo a mettere ordine riassumendo, come sempre, tutte le news e le parole del giorno riguardanti la Lazio ed il mondo biancoceleste.

Roma Lazio, il giorno dopo

Nella capitale è tempo di analisi dopo quanto accaduto nel derby tra Roma e Lazio, terminato 1-1. Una prestazione anomala per i biancocelesti, ma il punto conquistato è prezioso, come ha detto il portavoce Arturo Diaconale. Le pagelle dei quotidiani salvano solo Acerbi, male anche Immobile. Luis Alberto, sostituito da Simone Inzaghi, è stato multato per la reazione, mentre si teme una lesione per Correa. I numeri parlano di una Lazio “da rimonta”, con solo il Liverpool, in Europa, capace di tenere il passo degli aquilotti. Thomas Strakosha ha chiesto scusa sui social per l’errore, al quale ha rimediato Francesco Acerbi, un centrale in gol nel derby dopo 20 anni.

Le parole su Roma Lazio

Sono tanti gli opinionisti e gli ex calciatori che hanno espresso la loro opinione sul derby della capitale. Mario Sconcerti e mister Zeman sono rimasti spiacevolmente sorpresi dal “non” gioco della Lazio. Stessa opinione per Agostinelli, mentre Francesco Colonnese vede il bicchiere mezzo pieno. Lotta scudetto compromessa? Non per Riccardo Cucchi e l’ex ct della Nazionale, Marcello Lippi.

Tutte le altre news

Vergogna sui social, Ciro Immobile etichettato brutalmente. Capitolo biglietti: la vendita per la Spal è iniziata bene, da domani al via la vendita dei ticket per il match di recupero contro l’Hellas Verona. Parma-Lazio, Kulusevski rischia di non giocare.

Marco Barbaliscia

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.