NEWS DELLA GIORNATA – La Lazio continua la preparazione in vista della ripresa del campionato. La squadra di Inzaghi prima di scendere in campo in gare ufficiali dovrà affrontare ancora due amichevoli contro Frosinone e Benevento. Vediamo nel dettaglio tutte le news di oggi.

Il mondo Lazio

Durante la seduta di oggi, che si è tenuta a Formello, si è rivisto in campo Danilo Cataldi. Inzaghi, nel frattempo, attende i rinforzi di mercato che ha richiesto alla società. Per accontentare il mister piacentino sono in arrivo Fares e Muriqi, mentre la situazione con Acerbi ha finalmente raggiunto un punto di svolta. Il sogno si chiama De Paul, ma per ora resta solo un’idea. In uscita invece, si lavora sulla partenza di Bastos che è ad un passo dall’approdo in Turchia, ma ancora non si conosce la sponda. Djavan Anderson, intanto, convince Inzaghi e ha richiesta dalla Giamaica. Il mister deve fare i conti con il taglio per la lista di Serie A. Nella giornata di oggi è stato stabilito l’orario del recupero del match contro l’Atalanta e il gruppo in cui la Lazio Women parteciperà alla prossima Coppa Italia.

Le altre parole di oggi

Nel mondo del calcio la riapertura degli stadi è una tematica calda che sta tenendo tutti sulle spine in Serie A: la Juventus ci prova ad aprire le porte contro la Sampdoria per almeno 1000 tifosi. La situazione legata al Covid-19, però, rende le cose complicate e non è facile stabilire un momento in cui si potrà effettivamente garantire un accesso sicuro al pubblico. Aurelio De Laurentiis, dopo esse risultato positivo, ha costretto tutta la squadra ad effettuare i tamponi che sono risultati tutti negativi. Tra gli ex laziali, invece, Stam ha raccontato la sua esperienza mentre Stankovic ha compiuto 42 anni. Claudio Marchisio ha esaltato la squadra biancoceleste mentre l’agente di Giroud ha smentito i contatti con la Juventus. Tra le altre notizie extra Lazio, Bielsa ha rinnovato il contratto con il Leds mentre Mariani è intervenuto sull’infortunio di Zaniolo.

