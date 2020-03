Tempo di lettura: < 1 minuto

NEWS DELLA GIORNATA – Ancora disagi a causa del coronavirus, nonostante i dati dei contagi siano in calo. Nel frattempo la Lazio continua la sua battaglia per portare a termine la stagione non appena la situazione di emergenza sarà terminata, nonostante abbia trovato l’accordo per tagliare gli stipendi dei calciatori.

Il mondo Lazio

Per quanto riguarda la parentesi del calciomercato, sono da sciogliere i nodi riguardo Jordan Lukaku e Jony entrambi a rischio permanenza. Molto richiesto è invece Luis Alberto. Sul fronte recupero giungono notizie positive da capitan Lulic che è sulla via del rientro. Nel frattempo, in questa quarantena, Correa diventa sempre più protagonista sui social scherzando con il Papu Gomez. Igli Tare, nel frattempo non ci sta ed elenca i rischi di una totale chiusura del campionato mentre Arturo Diaconale continua a parlare dell’ipocrisia all’interno del panorama calcistico. Intanto la società programma la ripresa degli allenamenti per il 4 aprile. Ancora in corso la battaglia per l’assegnazione dello Scudetto del 1915 e proprio oggi l’avvocato Mignogna ha portato alla luce delle prove ufficiali dell’errore.

Le parole di oggi

Ci sono ancora polemiche per quanto concerne l’eventuale ripresa del campionato. L’ex giocatore biancoceleste Giuseppe Galderisi chiede rispetto per le vittime, mentre Riccardo Cucchi ha attaccato due esponenti laziali per le loro parole. Anche l’ex dirigente della FIGC Valentini ha criticato le parole di Diaconale. La pensano diversamente i due allenatori Marcello Lippi ed Edy Reja che credono si debba terminare la stagione in corso. A loro si accoda anche un ex laziale: Bruno Giordano che parla di una riprogrammazione anche della stagione successiva, privilegiando quella attuale. Sempre tra gli ex biancocelesti hanno parlato due che con l’aquila sul petto hanno avuto un passato importante: Onazi e Massimo Oddo. Tra i giocatori in attività, invece, hanno preso parola Pepe Reina che ha raccontato la sua esperienza con il coronavirus e Calabria che ha esaltato la Lazio.



